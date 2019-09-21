بالفيديو.. الفياض ينشر هيكلية الحشد الشعبي الجديدة المصادق عليها

2019/09/21 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} نشر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم السبت، مقطع فيديو يوضح فيه الهيكلية الجديدة للحشد الشعبي المصادق عليها من رئيس الوزراء.

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