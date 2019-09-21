مجلس كركوك: الكرد يعرقلون عقد جلسات المجلس

2019/09/21 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم عضو مجلس محافظة كركوك، رعد رشدي، اليوم السبت، قوى سياسية

عربية وتركمانية وكردية بعرقلة عقد جلسات مجلس المحافظة.وقال رشدي، في حديث صحفي، ان "اثارة الملفات السياسية والقومية في

المحافظة اثر على عمل مجلس كركوك وعرقل عقد جلساته المقررة في يوم

ثلاثاء من كل اسبوع"، موضحا ان "الكرد وبعض القوميات الأخرى الموجودة

في المحافظة هي من تعرقل عقد الجلسات، بالتالي لابد من حكومة بغداد ان

تتدخل في الامر وتفرض رأيها".وبين ان "المجلس عقد احدى جلساته بحضور 19 عضو من المحافظة للتصويت

على رفع رسوم النفايات المفروضة سابقا على الموطنين، بالتالي كنا

بحاجة الى عضوين حتى يكتمل النصاب"، مؤكدا ان "الكثير من الأعضاء

يحضرون الى مبنى المجلس لكنهم لم يدخلوا الى قاعة الاجتماعات".

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