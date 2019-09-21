بالتعاون مع جهاز المخابرات..الكمارك تضبط سيارات معدة للتهريب في البصرة

2019/09/21 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت الهيئة العامة للكمارك اليوم السبت وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني حاوية حجم ٤٠قدما تحتوي على (٤) سيارة مختلفة الانواع دون الموديل المسموح بأستيراده تم اخفاؤها في محاولة لتهريبها خلافا للضوابط والتعليمات النافذة .وأكدت الهيئة في بيان على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفة حسب قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ.

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