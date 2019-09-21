الجمارك تضبط 4 سيارات معدة للتهريب بجمرك بوابة البصرة

2019/09/21 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للهيئة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" السلطة الجمركية في محطة جمرك بوابة البصرة وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني قسم السيطرة الفنية تمكنت من ضبط حاوية حجم ٤٠ قدم تحتوي على ٤ سيارة مختلفة الانواع دون الموديل المسموح باستيراده تم اخفائها في محاولة لتهريبها خلافا للضوابط والتعليمات النافذة".وأضاف البيان انه" تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفة حسب قانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ".انتهى..م.م

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