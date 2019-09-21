2019/09/21 | 15:37

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مخطط لاستهداف زوار الأربعين..



أمنية كربلاء تكشف تفاصيل تفجير ليلة أمس

كشف رئيس

اللجنة الامنية في مجلس محافظة كربلاء عقيل المسعودي، يوم السبت، عن

تفاصيل الاعتداء على سيطرة 54 في المدينة.

وقال المسعودي ان “الإرهابي الذي نفذ تفجير سيطرة 54، مساء امس،

انطلق من المسيب في بابل واستقل باص نوع جمبي متوجهة الى كربلاء

وبيده عبوة نافسة تتفجر عن بعد”، مبينا أن “الإرهابي حين وصل سيطرة

54 في كربلاء ترك السيارة وانتهز فرصة توقف الباص خلال التفتيش

للابتعاد عنها ومن ثم تفجيرها عن بعد 500 متر”.

وأضاف، ان “افراد الأمن الوطني شكوا بالمفجر عقب هروبه بشكل هستيري

ومن ثم تمكنوا من القاء القبض عليه”، مشيرا إلى ان “الارهابي اعترف

بأنه من سكنة ناحية جرف النصر شمالي بابل”.

ولفت المسعودي إلى أن “الإرهابي اعترف بوجود مخطط لتنظيم داعش

الاجرامي لاستهداف زوار الاربعينية انطلاقا من جرف النصر وبعض

المناطق المحاذية الاخرى”.

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