القبض على متهم اخر بتفجير كربلاء وبحوزته هذه الاسلحة

2019/09/21 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للقيادة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" مفارز مديرية شرطة المسيب، وبالتعاون والاشتراك مع خلية الاستخبارات بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال عملية نوعية، تمكنت من القاء القبض على احد المتهمين بتفجير عبوة ناسفة داخل عجلة في سيطرة الوند عند مدخل كربلاء امس".واضاف، ان" العملية تمت بعد نصب كمين امني محكم حيث القي القبض على المتهم داخل داره في قضاء المسيب شمالي بابل".واوضح، انه" وبعد التفتيش الدقيق ضبط لدى المتهم أيضا، مسدس مع اربع عبوات ناسفة معدة للتفجير، تم رفعها وتأمينها من قبل مفارز معالجة المتفجرات في شرطة بابل".واشار الى انه" تم تسليمه والمضبوطات الى الجهات المتخصصة لإكمال باقي الإجراءات القانونية بحقه واحالته الى القضاء".انتهى..م.م

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