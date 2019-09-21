هل تكتب الانتخابات التونسية نهاية عصر الأيديولوجيا؟

2019/09/21 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي قاسم باختياره مرشحين من خارج المنظومة الحزبية والسياسية، أعلن الناخب التونسي موت عصر الأيديولوجيا.الهزيمة الأكبر لحقت بأقصى اليمين وأقصى اليسار، أما أحزاب الوسط الليبرالي فكان الحكم عليها حسب قربها من الأيديولوجيا وبُعدها عنها.هل ما حدث سيؤدي إلى انقراض الأحزاب السياسية التقليدية؟ رسالة تستوجب التحليل.حصل هذا من قبل، ومر دون أن يلاحظه […]

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