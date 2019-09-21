تحالف الاصلاح يدعو مجلس مكافحة الفساد الى التحقيق في اموال الموازنات العامـة السابقـة واستردادهـا

2019/09/21 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت كتلة تحالف الاصلاح النيابية مبالغ الموازنات العامة لـ 15 عاما الماضية ، داعيا المجلس الاعلى لمكافحة الفساد ان تكون هذه المعلومات نقطة الشروع باسترداد تلك الاموال واعادتها الى الشعب ، مؤكدة ان عدم وجود اثر لها في حياة المواطنين هو اكبر دليل على الفساد .وقال رئيس الكتلة النائب صباح الساعدي في مؤتمر صحفي […]

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