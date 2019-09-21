نواب بابل يطالبون عبد المهدي والاجهزة الامنية بتقرير مفصل امام البرلمـان عن تفجيري المسيب وكربلاء

2019/09/21 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب نواب محافظة بابل، القائد العام للقوات المسلحة والمؤسسات الامنية بعقد اجتماع طارئ لمناقشة الخروقات الاخيرة ، وتقديم تقرير مفصل الى مجلس النواب عن حادثتي انفجار الدراجة النارية في المسيب وانفجار يوم امس في سيطرة الوند ، وايجاد الحلول العاجلة .وقال النائب حسن فدعم في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب عن كتل مختلفة ممثلين […]

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