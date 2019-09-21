الخارجية: اتفقنا مع الجانب المصري على السماح بمنح العراقيين المقيمين في عدة دول سمات الدخول في المطار

2019/09/21 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الخارجية اليوم السبت، الاتفاق مع الجانب المصري على السماح بمنح العراقيين المقيمين في عدة دول سمات الدخول في المطار.

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