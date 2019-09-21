اللجنة المالية تستضيف رئيس ديوان الرقابة المالية ونقيب المحاسبين والمدققين

2019/09/21 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس اللجنة الماليةهيثم الجبوري ، اليوم السبت، مع رئيس ديوان الرقابة المالية ونقيب المحاسبين والمدققين، مقترح تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين.

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