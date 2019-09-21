تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بالعقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء من عام ٢٠٠٦

2019/09/21 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وجه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي،اليوم السبت، بتشكيل لجنة للتحقيق بالعقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء من عام ٢٠٠٦.

وقال مراسل "العهد نيوز"، إن رئيس

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