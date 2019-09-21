حزب عمل يعقد مؤتمره التنظيمي ويجدد ثقته بالجبوري

2019/09/21 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عقد حزب عمل الذي يتزعمه، سليم الجبوري، اليوم السبت، في بغداد مؤتمره العام بحضور المئات من أعضاءه من مختلف محافظات العراق ، إضافة إلى ممثلين عن دائرة الأحزاب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث تم خلال المؤتمر تجديد الثقة بالجبوري أميناً عاماً بينما انتُخب الشيخ عمر الهيچل نائباً له ، كما تم انتخاب المكتب التأسيسي للحزب.

وأكد الجبوري خلال كلمته في المؤتمر العام لحزب، عمل، وتابعته "الغد برس"، أن "كل محاولات التسقيط التي تعرض لها الحزب من قبل خصومه بائت بالفشل وأنه يتوقع أن يكون حزبه رقماً صعباً في الخارطة السياسية في العراق مشيراً إلى أن خروج العراق من الأزمة الحالية يجب أن يكون وفق خطة نهضة شاملة".

وتحدث الجبوري عن "برنامجه في قيادة الحزب للمرحلة القادمة"، مبيناً "ضرورة تصحيح وتصويب التجربة السابقة، وأن الحزب لم ينخرط في أي اندماج او تحالف ملزم الى هذه اللحظة، لكن دخول الانتخابات المحلية سيكون بالتحالف مع بعض القوى السياسية".

وشدد على، "ضرورة تقوية العملية السياسية وبناءالدولة، والتفريق بين المعارضة البناءة والمقاطعة الهدامة".

وأكد الجبوري أن "السياسية الخارجية للعراق يجب أن تستند إلى مبدأ ( العراق أولا ) وتجنيب البلاد الصراعات والمواجهات بالنيابة"، موضحاً أن "القضاء على الإرهاب يكون بتجفيف مسبباته المتمثلة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العيش الكريم ومواجهة البطالة والفقر".

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