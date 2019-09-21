الخارجية تتوصل الى اتفاق مع مصر بشأن العراقيين المقيمين في الخليج العربي

2019/09/21 | 16:32

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بغداد:سومر نيوز

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت، التوصل الى اتفاق مع الجانب المصري بشأن العراقيين المقيمين في الخل...

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