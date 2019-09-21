البرلمان يشكل لجنة لتقصي الحقائق بشأن صادرات نفط إقليم كردستان

2019/09/21 | 16:32

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بغداد:سومر نيوز

قررت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب ،اليوم السبت، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن صادرات نفط إقليم كرد...

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