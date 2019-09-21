البرلمان “ينبش” عقود الكهرباء خلال 13 عاماً

2019/09/21 | 16:32

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سومر نيوز: بغداد..



وجه رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، السبت بتشيكل لجنة تحقيقية بعقود الكهرباء منذ 2006 لغاية الآن.

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