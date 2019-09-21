2019/09/21 | 16:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
البرلمان “ينبش” عقود الكهرباء خلال 13 عاماً) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
وجه رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، السبت بتشيكل لجنة تحقيقية بعقود الكهرباء منذ 2006 لغاية الآن.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
البرلمان “ينبش” عقود الكهرباء خلال 13 عاماً) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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