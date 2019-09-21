اليونان تكشف احصائية للمهاجرين العراقيين ممن قدموا لأراضيها عبر تركيا في 2019

2019/09/21 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت مؤسسة “القمة” المعنية بشؤون اللاجئين في البلاد يوم الجمعة احصائية لأعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين عبروا من الشواطئ التركية الى اليونان.

وقالت المؤسسة في تقرير نشرته اليوم ان ممثليتيها في تركيا و اوربا اجرتا زيارة الى مخيمات المهاجرين العراقيين بهدف تقديم يد العوان والتسهيلات للإفراج عن المودعين منهم في الحبس.

وبحسب تقرير المؤسسة فإن اليونان سجلت نسبة اقبال لافتة للنظر للمهاجرين العراقيين على اراضيها خلال 2019 مقارنة بالسنوات السابقة.

ونوه التقرير الى ان السلطات اليونانية ابدت استعدادا كاملا للتعاون في الافراج عن اللاجئين العراقيين بما فيهم السكان من اقليم كوردستان.

واوضح التقرير ان السلطات اعلنت للمؤسسة احصائية للمهاجرين العراقيين الذين قدموا الى اراضي بلادها هذا العام حيث بلغ المجموع الكلي لهم 27164 مهاجرا كانوا قد قدموا الى اليونان عبر الابحار من الشواطئ التركية.

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