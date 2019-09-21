طهران تنفي تعرض منشآتها النفطية والبنى التحتية لـ

2019/09/21 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]نفت طهران، اليوم السبت، تعرض منشآتها النفطية والبنى التحتية لـ"هجوم سيبراني ناجح".

ونفى مركز "أفتا" التابع لرئاسة الجمهورية، في بيان، مزاعم وسائل إعلام، موضحا أنه "لم تكن هناك هجمات إلكترونية ناجحة على المنشآت النفطية وغيرها من البنى التحتية الحيوية في البلاد".ودعا المركز جميع وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية والصحف والناشطين الإلكترونيين إلى التأكد من دقة الأخبار عن طريق السلطات المختصة، قبل نشرها.وتأتي هذه التقارير بعد يوم من إيعاز وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، بالاستعداد لمواجهة أي هجمات سيبرانية محتملة قد تتعرض لها المنشآت النفطية الإيرانية.كما أعلنت وكالة أنباء الطاقة الإيرانية، أمس الجمعة، أنه تم الإعلان عن رفع حالة التأهب في المنشآت الاستراتيجية بجنوب إيران حتى المستوى البرتقالي العالي، كي تكون القوات والجهات المختصة مثل إدارة الأزمات والطوارئ على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ بشكل فوري.

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