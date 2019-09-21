2019/09/21 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق خرجت المعالم السياحية والترفيهية في الانبار عن الخدمة جراء ارتفاع مناسيب مياه نهر الفرات اثر زيادة الاطلاقات المائية عبر سد حديثة.حيث أظهر صور رصدتها “يس عراق” نواعير “هيت” ومراكز للترفيه على ضفاف نهر الفرات وقد غمرتها المياه.للمزيد شاهد:- الفرات على موعد مع الفيضان..الحكومة تطلق تحذيراً للمتجاوزين على مجرى النهر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خروج المعالم السياحية والترفيهية في الانبار عن الخدمة اثر ارتفاع مناسيب نهر الفرات “صور”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خروج المعالم السياحية والترفيهية في الانبار عن الخدمة اثر ارتفاع مناسيب نهر الفرات “صور”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).