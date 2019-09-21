بحضور وزير الموارد المائية.. الدفاع والحشد يبحثان خطط مواجهة السيول المستقبلية في ديالى

2019/09/21 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت قيادة عمليات وزارة الدفاع وقيادة عمليات ديالى للحشد، السبت، اجتماعا بحضور رئيس تحالف الفتح هادي العامري ووزير الموارد المائية جمال العادلي لبحث خطط مواجهة السيول المستقبلية في المحافظة.وذكر موفدنا، ان قيادتي الدفاع والحشد عقدتا اجتماعا بحضور رئيس تحالف الفتح ووزير الموارد المائية وأعضاء مجلس محافظة ديالى وممثلي المحافظة في البرلمان لحل أزمة السيول ...

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