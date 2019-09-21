2019/09/21 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنغهاي تبلغ عبد المهدي استعدادها للعمل تحت توجيه الحكومة العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/21 | 16:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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