2019/09/21 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_المسعود مسلسل " الجاسوس" عمل إسرائيلي بامتياز ورسالة سياسية قبل ان تكون إستثمارتجاري!!علي المسعودمن المعروف أن الموساد يُفرج، بين الفينة والفينة، عن بعض الحكايات الاستخبارية التي يُعاد صوغها بطريقة تتحول معها تلك الحكايات إلى روايات خارقة، وتُنشر في كتب دعائية بعد مراقبتها بدقة، وبعد إضافة ما لا يحصى من معلومات مخترعة، مثل كتاب “جواسيس جدعون” (غوردون توماس) الذي صدرت ترجمته عن “الدار الع......

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