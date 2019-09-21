خالد حسن يوسف - التغيير في مصر يقوده مقاول فاسد!

2019/09/21 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_حسن_يوسف في ظل صراع الفاسدين في مصر، خرج إلى الفضاء العام محمد علي والذي امتهن المقاولة في مشاريع الجيش المصري العمرانية، وذلك في سياق سيطرة المؤسسة العسكرية على قطاع واسع من الاقتصاد، وفق تصور وليد مع ما عرف بالانفتاح الاقتصادي.حيث أراد الجيش مزاحمة رجال الأعمال في طفرة الدعم الاقتصادي المقدم من الخارج، خاصة الولايات المتحدة ودول الخليج، وبذلك تم تأسيس مؤسسة اقتصادية عسكرية في عام ١-;-٩-;-&......

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