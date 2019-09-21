سلمان رشيد محمد الهلالي - التدين العراقي في منظور علي الوردي

2019/09/21 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سلمان_رشيد_محمد_الهلالي (ان الكاهن لم يخلق الدين خلقا ولكن استخدمه لاغراضه فقط ,كما استخدم السياسي ماللانسان من دوافع فطرية وعادات) ديورانتاولا : اصل الدينيشكل الدين والتدين نسقا اجتماعيا ملاصقا لحياة الانسان منذ العصور البدائية الاولى وحتى الازمان الحديثة , ومن اجل ذلك عبر الفيلسوف الالماني فيورباخ عن هذا التلازم بالقول (ان الانسان حيوان متدين) , وهذا التلازم بين الانسان والدين يرجع في ارهاصاته الاولى الى حالة ا......

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