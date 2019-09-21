الفريق الركن البياتي:تفجير كربلاء لن يؤخرنا عن ترتيباتنا بشأن زيارة الأربعين

2019/09/21 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الفريق الركن محمد البياتي سكرتير القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، السبت، تفجير محافظة كربلاء لن يؤخر القيادات الامنية عن الترتيبات بشأن زيارة الاربعين.وقال البياتي في تصريح صحفي وتابعته وكالة صدى، إن “حادث التفجير حصل في مدخل محافظة كربلاء 54 ناحية الوند، ضمن الحدود الادارية لمحافظة بابل”، مبيناً أن “هذا الحادث بسيط

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