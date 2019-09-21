2019/09/21 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع مجلس النواب جلسته الى يوم الاثنين المقبل الساعة الواحدة بعد الظهر.وعقد البرلمان جلسته اليوم برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي وناقش قوانين مختلفة، حيث وجه الحلبوسي لجنة الامن والدفاع بالتحقيق بالخروقات الامنية الاخيرة، كما اكد ضرورة تحديد موعد لمناقشة أزمة السكن.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم الإثنين المقبل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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