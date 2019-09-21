الدفاع المدني:اندلاع حريق داخل شركة للمشروبات الغازية والمياه المعدنية بالفلوجة

2019/09/21 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، اندلاع حريق في ساحة داخل شركة للمشروبات الغازية والمياه المعدنية في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار واضافت المديرية في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن “مفارزنا في مركز الفلوجة بمديرية دفاع مدني الانبار تمكنت من الوصول إلى محل الحادث بوقت قياسي قصير، وإخماد النيران بكل مهنية وبوقت قياسي قصير والحيولة

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