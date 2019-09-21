المتفوقون والمتملقون ومستقبل العراق

2019/09/21 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واثق الجابري خبر جميل تناقلته معظم وسائل الإعلام العراقية، وفي نهاية السنة الدراسية 2019م، وفي بادرة هي الأولى من نوعها وربما في تاريخ العراق الحديث، تم تكريم الطلبة الأوائل في المرحلة الإعدادية من قبل الرئاسات الثلاث، ومثلما هي بادرة خير مفرحة ومسؤولة، هناك مسؤولية للنظر بتدني نسب النجاح في الصفوف المنتهية من المتوسطة والإعدادية.قبل […]

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