2019/09/21 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحذر النائب عن كتلة السند الوطني، فالح الخزعلي، السبت، من خطر ارتفاع مناسيب نهري دجلة والفرات في محافظة البصرة، داعيا الحكومة الى الاستعداد لمواجهة اي طاريء محتمل.وقال الخزعلي في تصريح لـ” كلكامش برس” ، ان “ارتفاع مناسيب المياه في بعض المناطق ادى الى تدمير الاراضي الزراعية وحتى جسر في منطقة الثغر في البصرة، وكذلك ان هناك عدد من الاراضي والمناطق مهددة بالتدمير”، داعيا الحكومة تحمل مسؤولياتها واتخاذ التدابير اللازمة من خلال خلية الازمة وكذلك وزارة الموارد الماتئية بالتنسيق مع وزارة الزراعة وباقي الوزارات لتلافي الضرر”.واشار الى ان هناك جهود من وزارة الموارد المائية ولكنها بطيئة ولا تتلائم مع حجم الازمة وانتشال المناطق المهددة “، مشددا على “ضرورة ان تستفاد الحكومة من التجارب السابقة “.ودعا الحكومة الى “استنفار كل امكانياتها وطاقاتها والاستفادة من الاخطاء السابقة لمعالجة الازمة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذر برلماني من “خطر” يهدد اراضي البصرة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذر برلماني من “خطر” يهدد اراضي البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).