2019/09/21 | 16:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الجبير: المليشيات التابعة لإيران أطلقت علينا 260 صاروخا بالستيا) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عاجل | الجبير: المليشيات التابعة لإيران أطلقت علينا 260 صاروخا بالستيا
عاجل | الجبير: المليشيات التابعة لإيران أطلقت علينا 260
صاروخا بالستيا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الجبير: المليشيات التابعة لإيران أطلقت علينا 260 صاروخا بالستيا) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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