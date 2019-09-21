2019/09/21 | 16:56

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عاجل | الجبير: المليشيات التابعة لإيران أطلقت علينا 260 صاروخا بالستيا

عاجل | الجبير: المليشيات التابعة لإيران أطلقت علينا 260

صاروخا بالستيا

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