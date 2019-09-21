موسع.. الخارجية: وضعنا مجموعة اهداف لتسهيل إجراءات سفر العراقيين الى الخارج

2019/09/21 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الخارجية، اليوم السبت، وضع مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لعملها في مقدمتها تسهيل إجراءات سفر المواطن العراقي وتقديم التسهيلات المطلوبة خارج البلاد.

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