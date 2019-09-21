موسع.. رئيس مجلس الوزراء: نحن ننتمي لآسيا ونريد ان نكون جزءاً من نهوضها

2019/09/21 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي: نحن ننتمي لآسيا ونريد ان نكون جزءاً من نهوضها ، وان الصين في مقدمة الدول التي تقود نهضة الشرق ونسعى للتعاون والشراكة مع جمهورية الصين الشعبية وبناء علاقات عميقة وممتدة ومستدامة.

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