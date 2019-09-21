العميري: لا بوادر لاسقاط الحكومة “اطلاقا”

2019/09/21 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- قال النائب عن كتلة سائرون النيابية غائب العميري، اليوم السبت، انه لا توجد اي بوادر من قبل ائتلافه لاسقاط الحكومة.وأضاف العميري ، ان “هناك ملاحظات على اداء الحكومة الضعيف ولكن الاطاحة بها صعب وبهذا الوقت تحديدا”.وأشار إلى أن “المواطنين يريدون تصحيح عمل الحكومة”، مؤكدا أن “تحالف سائرون لا توجد لديه اي ...

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