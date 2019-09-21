2019/09/21 | 16:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ SNG- قال النائب عن كتلة سائرون النيابية غائب العميري، اليوم السبت، انه لا توجد اي بوادر من قبل ائتلافه لاسقاط الحكومة.
وأضاف العميري ، ان “هناك ملاحظات على اداء الحكومة الضعيف ولكن الاطاحة بها صعب وبهذا الوقت تحديدا”.
وأشار إلى أن “المواطنين يريدون تصحيح عمل الحكومة”، مؤكدا أن “تحالف سائرون لا توجد لديه اي ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العميري: لا بوادر لاسقاط الحكومة “اطلاقا”) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأضاف العميري ، ان “هناك ملاحظات على اداء الحكومة الضعيف ولكن الاطاحة بها صعب وبهذا الوقت تحديدا”.
وأشار إلى أن “المواطنين يريدون تصحيح عمل الحكومة”، مؤكدا أن “تحالف سائرون لا توجد لديه اي ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العميري: لا بوادر لاسقاط الحكومة “اطلاقا”) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العميري: لا بوادر لاسقاط الحكومة “اطلاقا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).