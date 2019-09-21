الوفد العراقي برئاسة عبدالمهدي ينهي زيارته الى مدينة شنغهاي الصينية

2019/09/21 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي ،اليوم السبت، نحن ننتمي لآسيا ونريد ان نكون جزءاً من نهوضها ، وان الصين في

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