2019/09/21 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أصدرت هيئة الغذاء والدواء الأميركية، اليوم السبت، تحذيرات لآلاف المرضى في الولايات المتحدة، تدعوهم إلى فحص أدوية ضغط الدم بسبب مخاوف من احتوائها

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