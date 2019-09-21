الدفاع تعلن العثورعلى أعتدة متنوعة في صحراء غرب الانبار

2019/09/21 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت وزارة الدفاع ، اليوم السبت، العثور على أسلحة وأعتدة متنوعة في صحراء غرب الأنبار.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت"العهد نيوز" نسخة منه، إنه"بناءً

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