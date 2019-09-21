2019/09/21 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: b-NLGZyENYY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بتوقيت بغداد مع حيدر زوير - بطريق ذات الشوك لطريق الحرير / يوم 21-09-2019) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بتوقيت بغداد مع حيدر زوير - بطريق ذات الشوك لطريق الحرير / يوم 21-09-2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).