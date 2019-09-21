اتحاد الطائرة يرشح نادياً لتمثيل العراق ببطولة الأندية العربية للنساء

2019/09/21 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة الطائرة، اليوم السبت، ترشيحه نادياً لتمثيل العراق في بطولة الاندية العربية للنساء.

وقال نائب رئيس اتحاد اللعبة صبيح حنتوش لـ"الغد برس"، ان "الاتحاد العراقي المركزي لكرة الطائرة رشح نادي قرقوش لغرض المشاركة في بطولة الأندية العربية للنساء، والتي ستقام في مدينة الشارقة الاماراتية".

من جانب آخر، افاد حنتوش بأن "الاتحاد قرر اجراء انتخابات الهيئات الادارية للاتحادات الفرعية في المحافظات كافة ابتداءً من تاريخ 26-10-2019 وحسب قانون الاتحادات رقم 16 لسنة 1986".

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