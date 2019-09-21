2019/09/21 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبد المهدي : نحن ننتمي لآسيا ونريد ان نكون جزءاً من نهوضها

قال رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي : نحن ننتمي لآسيا ونريد ان

نكون جزءاً من نهوضها ، وان الصين في مقدمة الدول التي تقود نهضة

الشرق ونسعى للتعاون والشراكة مع جمهورية الصين الشعبية وبناء علاقات

عميقة وممتدة ومستدامة.جاء ذلك خلال زيارته الى مدينة شنغهاي التي وصلها صباح اليوم السبت ،

حيث التقى محافظ مدينة شنغهاي آن يونغ ، الذي رحب بالوفد العراقي ،

الذي يضم السادة الوزراء والمحافظين ، بإسم الشعب الصيني ولجنة الحزب

الشيوعي والحكومة ، وقال ، مخاطبا رئيس الوزراء والوفد العراقي : إنكم

تواجهون مهمة شاقة ومدينة شنغهاي بشركاتها المتنوعة والمعروفة مستعدة

للعمل تحت توجيه الحكومة العراقية وفي جميع المجالات، وبالأخص البنى

التحتية ، وأشار الى عمق الحضارتين العراقية والصينية وأهمية طريق

الحرير الذي يربط البلدين منذ القدم .



واستعرض محافظ شنغهاي القدرات

الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية التي تمتلكها هذه المدينة التي تعد

مركزا تجاريا عالميا متقدما وتضم مئات الشركات الاستثمارية الصينية

والاجنبية، اضافة الى عدد كبير من الجامعات ومراكز البحوث والتطوير ،

وجدد استعداد هذه الشركات للعمل في العراق .وعرّف رئيس مجلس الوزراء بأعضاء الوفد من الوزراء والمحافظين

والقطاعات التي يمثلونها وتلك التي تحتاجها جميع المحافظات العراقية

التي عانت من سلسلة حروب وارهاب دمر بناها التحتية ، مبينا ان اصطحاب

معظم اعضاء السلطة التنفيذية هو دليل إيلاء الحكومة هذه الزيارة

الأهمية، ونريد ان تشكل نقلة نوعية وتنتقل لحالة التنفيذ والى إنجازات

واتفاقات تسهم بإعمار العراق وبناه التحتية لتكون مرتكزا لمشاريع

البناء .واجرى الوفد العراقي جولة في المدينة شملت شركة تصنيع معدات الطاقة

الكهربائية (شنغهاي الكتريك ) وبعد جولة سريعة في مقر الشركة تم عقد اجتماع مع مديري الشركة

المسؤولين عن المشاريع التي تنفذها في العراق ، وتحدث رئيس مجلس

الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين عن المشاريع والاحتياجات والفرص

المتاحة في مجالات عمل شركة ( جنرال الكتريك ) المتعلقة بالطاقة

والنقل والبنى التحتية والتعاون في الجوانب الادارية والمالية وتدريب

الملاكات العراقية وتطوير الخبرات المحلية .وإختتم رئيس مجلس الوزراء والوفد الرسمي زيارته الى شنغهاي بزيارة

ميناء يانغ شان واللقاء بالمسؤولين في الميناء ، الذي يسهم في

التبادل التجاري العراقي الصيني ، ووصف السيد رئيس مجلس الوزراء زيارة

ميناء يانغ شان في شنغهاي ، بأنها من أهم محطات الزيارة للإستفادة من

التجربة والخبرة الصينية في مجال بناء الموانئ وتطويرها ، خصوصا في

مدينة البصرة وميناء الفاو الكبير .ويبدأ رئيس مجلس الوزراء يوم غد الأحد زيارته الرسمية الى العاصمة

بكين .

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