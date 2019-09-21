سائرون: لا بوادر لاسقاط الحكومة “اطلاقا”

2019/09/21 | 17:04

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بغداد:سومر نيوز

قال النائب عن كتلة سائرون النيابية غائب العميري، اليوم السبت، انه لا توجد اي بوادر من قبل ائتلافه لاسقا...

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