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الجبير: نحمّل إيران مسؤولية الهجوم على "أرامكو


الجبير: نحمّل إيران مسؤولية الهجوم على
2019/09/21 | 17:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة :سومر نيوز

اتهمت وزارة الخارجية السعودية ،اليوم السبت، إيران مسؤولية الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة أ...

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