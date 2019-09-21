الجبير: نحمّل إيران مسؤولية الهجوم على

2019/09/21 | 17:04

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متابعة :سومر نيوز

اتهمت وزارة الخارجية السعودية ،اليوم السبت، إيران مسؤولية الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة أ...

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