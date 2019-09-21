رئيس البرلمان يوجه بضرورة تحديد موعد لمناقشة أزمة السكن

2019/09/21 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، بضرورة تحديد موعد لمناقشة أزمة السكن، فيما وجه لجنة الأمن والدفاع النيابية باستضافة الجهات الأمنية المعنية يوم غد حول ملف الخروق الأمنية الأخيرة.ونقل مراسل وكالة نون الخبرية عن مصدر نيابي، إن "الحلبوسي وجه بضرورة تحديد موعد لمناقشة أزمة السكن".

وكانت كتلة سائرون النيابية اعتبرت، اليوم السبت، أن "التقصير" الحكومي في حل أزمة السكن كان سبباً رئيسياً في "التجاوزات والعشوائيات السكنية" من قبل مواطنين، داعيةً الحكومة إلى إيقاف هدم دور المواطنين لحين إيجاد حلول مناسبة لهذا الملف.

وفي سياق منفصل، أضاف المصدر أن "الحلبوسي وجه لجنة الأمن والدفاع النيابية باستضافة الجهات الأمنية المعنية يوم غد حول ملف الخروق الأمنية الأخيرة، وعلى اللجنة تقديم تقريرها في جلسة يوم الاثنين كفقرة أولى على جدول الأعمال".

يذكر أن عبوة ناسفة انفجرت، أمس الجمعة (20 أيلول 2019)، داخل عجلة قرب أحد مداخل كربلاء، ما أدى إلى استشهاد 12 شخصاً وإصابة خمسة اخرين بحسب ما أعلنته خلية الإعلام الأمني.

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