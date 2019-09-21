الهجرة تخصص مليوني دينار لكل ايزيدية ناجية من داعش

2019/09/21 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف عضو لجنة الهجرة النيابية حسين نرمو، السبت، قرب إطلاق الوجبة الثانية من المنحة المالية والبالغة مليار و٨٠٠ مليون دينار مخصصة للطائفة الإيزيدية الذين نجوا من تنظيم داعش.وقال نرمو في حديث لـ”كلكامش برس” إنَّ “وزارة الهجرة قد منحت مبلغَ مليوني دينار لكلِّ امرأةٍ ناجيةٍ من سطوة تنظيم داعش والبالغ عددهنَّ ٩٠٠ امرأةً ممن شملتهنَّ المنحةُ في الوجبةِ الأولى”وأضاف أنَّ “اجتماعًا عُقد الأربعاء الماضي مع وزير الهجرة والمهجرين لإطلاق الوجبة الثانية من المنحةِ المخصصةِ ممَّا تبقى من الإيزيديات الناجيات والبالغ عددهن ٣٠٠٠ ناجيةً”، مشيرًا إلى أنً “هناك موافقة مبدئية من وزارة الهجرة لشمول فئة الرجال الناجين”.ولفت الى أنّ َ وزارة الهجرة والمهجرين أعطتْ الأسبقيةَ بعمليات توزيع المنح المالية للعنصر النسوي لسبب خصوصية التعاطف معهن من قبل الحكومة المركزية”.يُذكر أنَّ أهالي سنجار تعرضوا إلى إبادة جماعية إبان سيطرة تنظيم داعش على القضاء.

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