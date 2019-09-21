2019/09/21 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال مصدر برلماني في تصريح الصحفي ، إن "مجلس النواب انهى بجلسة اليوم، مناقشة مقترح قانون الضمان الصحي".

وعقد مجلس النواب، السبت، جلسته الرابعة من الفصل التشريعي الثاني برئاسة محمد الحلبوسي.

وكان عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية حسن خلاطي أكد، في (16 ايار 2019)، ان مشروع قانون الضمان الصحي بصيغته الجديدة تضمن عدة نقاط ايجابية ستنعكس ايجابيا على الواقع الصحي بالبلد، مشيرا الى ان تطبيق القانون سيكون على ثلاث مراحل.

انتهى .ا.ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( البرلمان ينهي مناقشة مقترح قانون الضمان الصحي ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( البرلمان ينهي مناقشة مقترح قانون الضمان الصحي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).