2019/09/21 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سكرتير عبد المهدي: تفجير كربلاء لن يؤخرنا عن ترتيباتنا بشأن زيارة الأربعين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سكرتير عبد المهدي: تفجير كربلاء لن يؤخرنا عن ترتيباتنا بشأن زيارة الأربعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).