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جنرال إيراني : أي دولة تهاجم إيران ستكون "ساحة معركة"


جنرال إيراني : أي دولة تهاجم إيران ستكون
2019/09/21 | 17:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، إن بلاده ستتعقب أي معتدٍ، حتى وإن شن هجو...

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