2019/09/21 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، إن بلاده ستتعقب أي معتدٍ، حتى وإن شن هجو...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( جنرال إيراني : أي دولة تهاجم إيران ستكون "ساحة معركة") نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( جنرال إيراني : أي دولة تهاجم إيران ستكون "ساحة معركة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).