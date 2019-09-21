إخماد حريق في أحد البساتين شرق كربلاء المقدسة

2019/09/21 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مراسل الغدير، أن الحريق اندلع في مزرعة تقع في ناحية الخيرات شرق كربلاء المقدسة.وأضاف، أن السيطرة على النيران تمت قبل حدوث أضرار في المنازل القريبة التي تم إخلاؤها من قبل ساكنيها، وأن الحادث لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية.

انتهى.ص.هـ.ح.

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