النفط والطاقة تقرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن صادرات نفط إقليم كردستان

2019/09/21 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]عقدت لجنة النفط والطاقة يوم السبت، اجتماعها برئاسة النائبة هيبت الحلبوسي وبحضور أعضاء اللجنة لمناقشة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بقطاعي النفط والغاز.

واوضح بيان للدائرة الاعلامية في مجلس النواب تلقته وكالة الانباء العراقية [اين] انه "جرى خلال الاجتماع مناقشة الدعوة الموجهه من قبل رئيس حكومة إقليم كردستان إلى لجنة النفط والطاقة، والقانونية، والمالية".واضاف البيان انه "تقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن نفط الإقليم تضم سبعة نواب من اللجنة على أن تقدم تقريرها إلى رئاسة اللجنة خلال مدة اسبوعين من تشكيلها".وتابع البيان ان " اللجنة ناقشت كتاب وزارة النفط بخصوص انشاء وحدة هدرجة النفثا وتحسين مادة البنزين في محافظة كركوك والعقد المبرم مع الشركة المستثمرة فضلا عن حضور ممثلين عن اللجنة في اجتماع التسعيرة الخاص ببيع النفط الخام"، لافتا الى انه " تم ايضا مناقشة كتاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب بخصوص قانون النفط والغاز ومناقشة رسالة السفارة الكورية إلى اللجنة عبر وزارة الخارجية بشأن مشروع عكاز الغازي".

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