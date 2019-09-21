2019/09/21 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أصدرت هيئة الغذاء والدواء الأميركية، السبت، تحذيرات لآلاف المرضى في الولايات المتحدة، تدعوهم إلى فحص أدوية ضغط الدم بسبب مخاوف من احتوائها على مواد كيميائية تسبب السرطان.

وطالبت الهيئة الأميركية (FDA) المرضى أن يتوقفوا فورا عن استخدام أي أدوية بها حمض (NMB)، وفقا لما نقلته مجلة "فوربس" الأميركية.وأشارت في بيانها أنه يجب استبعاد حمض (N-Methylnitrosobutyric) من أدوية ضغط الدم، نظرا لما يحتويه من شوائب قد تسبب السرطان "لكنه للأسف يظهر في العديد من الأدوية وبمستويات مرتفعة".وعلى الفور، قامت شركة تورنت للصناعات الدوائية المحدودة باستدعاء أدوية يتناولها مرضى ضغط الدم وهي أقراص مثل (Losartan Potassium Tablet USP) وأقراص Losartan Potassium / hydrochlorothiazide.ويتضمن إعلان الهيئة الأميركية 5 أدوية أخرى تحتوي على الحمض المسرطن لتضاف إلى الكثير من أدوية ضغط الدم التي تم استدعاؤها في الأشهر الـ14 الماضية.وكانت الجهات المنظمة لقطاع الأدوية في الولايات المتحدة وأوروبا قالت، الأسبوع الماضي، إنها تراجع سلامة عقار رانيتيدين، الذي يستخدم لعلاج الحموضة، والمعروف باسمه التجاري "زانتاك" بعدما عثرت على آثار شوائب قد تسبب السرطان في بعض نسخ الدواء.





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