2019/09/21 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أرتفعت حصيلة المحتجزين في احتجاجات “السترات الصفراء” في باريس اليوم السبت إلى 123 شخصا.وذكر مسؤولي إنفاذ القانون في باريس على تويتر: “حتى الان تم احتجاز 123 شخصا في باريس”.وأعلنت الشرطة الفرنسية، في وقت سابق من اليوم السبت، اعتقال 65 شخصا في باريس، بعد مواجهات محدودة مع متظاهري السترات الصفراء في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع عدد المحتجزين في احتجاجات فرنسا إلى 120 شخصا وكالة خطوة برس.

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